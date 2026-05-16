Prefeitura convida proponentes contemplados para Chamamento Público na Execução de Ações Culturais

Por Assessoria

Publicada em 16/05/2026 às 09h36

O Município de Ariquemes, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), instituída pela Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022, convida os proponentes contemplados nos seguintes editais:

I – Edital de Chamamento Público para Execução de Ações Culturais nº 001/2024

II – Edital de Chamamento Público para Fomento Cultural de Pontos e Pontões de Cultura – Cultura Viva do Tamanho do Brasil – nº 002/2024, a encaminharem para o e-mail [email protected] o Relatório Final de Execução dos seus projetos, conforme ANEXO IV, disponível no seguinte link: https://drive.google.com/.../17eBWkhwJwjx4UNbl9rF...

Essa etapa é importante para registrar as ações realizadas e comprovar a execução das atividades propostas, bem como a correta utilização dos recursos recebidos.

O relatório deve conter informações sobre o desenvolvimento do projeto e os documentos que ajudem a demonstrar sua realização.

Pedimos a gentileza de que sejam observados os prazos e orientações previstos nos editais.