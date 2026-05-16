Motociclista morre em colisão entre motos na BR-364 em Cacoal

Por Pimenta Virtual

Publicada em 16/05/2026 às 09h00

Mais um grave acidente foi registrado na BR-364 na noite desta sexta-feira, 15 de maio de 2026, em Cacoal. A colisão aconteceu por volta das 23h e envolveu duas motocicletas.

A vítima fatal foi identificada como Cleiton de cerca de 30 anos. Ele era funcionário da concessionária Nova 364, responsável pela administração da rodovia.

Conforme informações levantadas pelo site Pimenta Virtual, a colisão aconteceu nas proximidades da entrada da Avenida Flor do Maracá, no bairro Vista Alegre, em frente a uma empresa de diversões.

Os motociclistas seguiam no mesmo sentido, saindo da região do bairro Green Ville em direção ao centro da cidade, quando uma manobra de ultrapassagem teria ocorrido momentos antes do acidente.

Há ainda informações preliminares de que um automóvel que estava na marginal tentava acessar a BR-364 no momento da colisão. Essa hipótese deverá ser analisada pelas autoridades durante a apuração da ocorrência.

A força da batida foi intensa. Cleiton não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Testemunhas relataram que ele estaria retornando para casa após o trabalho quando acabou se envolvendo no acidente. Colegas de trabalho da vítima estiveram no local e ficaram abalados com a tragédia.

O outro motociclista envolvido recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe de apoio da própria concessionária Nova 364 e foi encaminhado ao hospital da cidade. Até o fechamento desta matéria, não havia confirmação oficial sobre o estado de saúde dele.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal controlaram o trânsito até a chegada da perícia técnica, que deverá apontar as causas exatas da colisão.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.