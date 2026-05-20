Deputado Edevaldo Neves reúne equipes e coordenação para definir medidas de segurança na Copa do Mundo de Várzea

Por Assessoria

Publicada em 20/05/2026 às 08h00

O deputado estadual Edevaldo Neves participou nesta terça-feira (19) de uma reunião com a coordenação da Copa do Mundo de Futebol de Várzea e representantes das equipes semifinalistas para tratar da organização da semifinal e da grande final da competição, considerada uma das maiores do estado.

O campeonato conta com premiação superior a R$ 58 mil e tem sido idealizado e patrocinado pelo parlamentar. Participaram do encontro representantes das equipes Grupo HO, Fim de Tarde FC e Mocambo FC, sendo que a diretoria do Mocambo acompanhou a reunião por videoconferência.

Durante a reunião, foram discutidos os acontecimentos registrados na última partida entre Mocambo FC e Fim de Tarde FC. Após o debate, ficou definida a realização de uma nova partida no próximo sábado, dia 23, mantendo todas as regras já estabelecidas pela organização da competição.

Entre as medidas reforçadas estão a proibição de invasão de campo, interferência de torcedores durante a partida e o respeito às decisões da arbitragem. Cada equipe ficará responsável por orientar seus torcedores para garantir o bom andamento do evento.

Também foi acordado que não serão toleradas ameaças ou atitudes antidesportivas por parte de dirigentes e torcidas, podendo haver eliminação da competição em caso de descumprimento das regras.

Segundo os organizadores, as medidas têm como objetivo garantir mais segurança, organização e tranquilidade para atletas, torcedores e toda a equipe envolvida na competição, fortalecendo o espírito esportivo da Copa de Várzea.