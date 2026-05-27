Delegado Camargo cobra explicações sobre água escura e com mau cheiro no Orgulho do Madeira

Por Welik Soares

Publicada em 27/05/2026 às 08h10

O deputado estadual Delegado Camargo protocolou o Requerimento nº 4670/2026, cobrando do Governo de Rondônia informações detalhadas sobre a qualidade da água fornecida ao Residencial Orgulho do Madeira, em Porto Velho. A cobrança foi motivada por relatos de moradores sobre possíveis problemas no abastecimento, incluindo água com coloração escura, odor desagradável, presença de resíduos e dúvidas quanto à segurança para consumo humano.

No documento, o parlamentar solicita que sejam informados os procedimentos adotados pela Caerd para garantir a qualidade da água distribuída ao residencial. Delegado Camargo também questiona com que periodicidade são realizadas as análises físico-químicas e microbiológicas da água na localidade.

Outro ponto cobrado é o envio dos últimos laudos técnicos e relatórios de análise da água fornecida aos moradores. O deputado quer saber se houve registro recente de não conformidade nos padrões de potabilidade e, em caso positivo, quais medidas foram adotadas para corrigir o problema.

O requerimento também questiona se existe plano de manutenção, limpeza e higienização das caixas d’água e do sistema de distribuição local. A preocupação é verificar se há falhas estruturais ou operacionais que possam comprometer a qualidade da água que chega às residências.

Delegado Camargo ainda cobra esclarecimentos sobre quais ações emergenciais estão sendo adotadas diante das denúncias de água imprópria para consumo. O parlamentar também pede informações sobre eventual previsão de investimentos ou intervenções estruturais para solucionar os problemas no abastecimento e na qualidade da água no Orgulho do Madeira.

Na justificativa, o deputado afirma que chegaram ao gabinete relatos divulgados por moradores e em redes sociais sobre a situação da água no residencial. Segundo o documento, as informações levantam preocupação quanto à potabilidade da água, à segurança do consumo humano e aos possíveis impactos à saúde da população local.

O texto também aponta que o problema se soma a um histórico de falhas no abastecimento da região, incluindo interrupções frequentes e deficiências na prestação do serviço público essencial. Para o parlamentar, a situação exige esclarecimentos da concessionária responsável e a adoção de medidas corretivas e preventivas.

Para Delegado Camargo, água com cor alterada, mau cheiro ou suspeita de resíduos não pode ser tratada como problema comum de abastecimento. A população precisa saber se a água que chega às torneiras é própria para consumo, quais análises foram feitas e que providências estão sendo tomadas para proteger a saúde dos moradores. O deputado defende transparência, fiscalização e respostas concretas para garantir água segura no Residencial Orgulho do Madeira.