Associação Sol Nascente de Campo Novo recebe implementos agrícolas com recurso do deputado Pedro Fernandes

Por Assessoria

Publicada em 27/05/2026 às 08h10

A Associação dos Produtores Rurais Sol Nascente (ASSONAPA), de Campo Novo de Rondônia, foi beneficiada com novos implementos agrícolas adquiridos com recurso de emenda parlamentar do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD). A associação recebeu uma carreta basculante e uma ensiladeira de duas linhas, equipamentos que irão auxiliar no fortalecimento das atividades agrícolas e no aumento da produtividade das famílias produtoras atendidas pela entidade.



O deputado Pedro Fernandes destacou a importância de apoiar as associações rurais e garantir estrutura para quem vive e trabalha no campo. "Nosso compromisso é seguir apoiando o produtor rural e fortalecendo as associações, porque sabemos da importância que elas têm para o desenvolvimento da agricultura e da economia dos municípios”, afirmou o parlamentar.



O presidente da associação, Edmilson Martins Batista, reforçou que os equipamentos irão fortalecer a produção rural, e o investimento representa mais eficiência no trabalho e melhores condições para aumentar a rentabilidade no campo. “Esses equipamentos vão ajudar muito na nossa produção de silagem. Com esse equipamento, a gente consegue reduzir despesas, melhorar o trabalho no dia a dia e aumentar a margem de lucro do produtor rural”, afirmou.



Os equipamentos vão contribuir diretamente para melhorar as condições de trabalho dos produtores, oferecendo mais agilidade, eficiência e suporte às atividades desenvolvidas pela associação.



A iniciativa reforça o compromisso com investimentos voltados ao fortalecimento da agricultura familiar e ao desenvolvimento do setor produtivo em Rondônia.