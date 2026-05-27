Com apoio de Edevaldo Neves, Copa Florestão reafirma força do futebol de várzea em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 27/05/2026 às 08h20

A 6ª edição da Copa Florestão foi marcada por grandes jogos, forte participação popular e valorização do esporte amador na Zona Sul de Porto Velho. O campeonato reuniu equipes tradicionais, torcedores e moradores da comunidade em mais uma celebração do futebol de várzea rondoniense.

Um dos grandes destaques do evento foi o apoio do deputado estadual Edevaldo Neves, que tem se consolidado como um dos principais incentivadores do esporte amador em Rondônia. O parlamentar contribuiu diretamente para a realização da competição, reforçando seu compromisso com projetos esportivos que promovem inclusão social, lazer e oportunidades para jovens atletas.

Segundo organizadores, o incentivo do deputado foi fundamental para fortalecer a estrutura do campeonato e garantir mais uma edição de sucesso da Copa Florestão, considerada uma das competições mais tradicionais da capital.

Além de incentivar o esporte, a competição também movimentou a economia local, beneficiando comerciantes, ambulantes e moradores da região. O futebol de várzea segue sendo uma importante ferramenta de integração social e fortalecimento das comunidades.

A grande campeã da competição foi a equipe Red Star FC, que levantou o troféu após uma campanha de destaque e muita dedicação dentro de campo.

Ao final do evento, Edevaldo Neves reafirmou seu compromisso com o fortalecimento do esporte em Rondônia, destacando a importância de apoiar iniciativas que valorizam os talentos locais e aproximam a comunidade através do futebol.