O TEMPO E A TEMPERATURA: quarta (27) com chuvas em grande parte do Norte

Por Juline Pogorzelski

Publicada em 27/05/2026 às 07h50

A Região Norte terá esta quarta-feira (27) marcada por tempo instável, com previsão de chuvas fortes principalmente no norte do Amazonas, Pará e Amapá. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, as precipitações mais intensas devem ocorrer nas áreas litorâneas e no extremo norte da região, com possibilidade de temporais ao longo do dia.

Apesar da chuva, as temperaturas seguem elevadas, com máximas que podem chegar aos 33°C em estados como Pará e Roraima. Já Amazonas, Rondônia e Acre terão pancadas de chuva isoladas e trovoadas típicas da estação, enquanto Tocantins deve registrar tempo mais firme e ensolarado na maior parte do estado.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C em Rio Branco. A máxima pode chegar a 33°C, em Belém e Tocantins.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).