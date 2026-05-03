Cujubim realiza 1ª Corrida do Trabalhador com apoio do deputado Pedro Fernandes

Por Assessoria

Publicada em 03/05/2026 às 09h40

A 1ª Corrida do Trabalhador de Cujubim reuniu atletas e participantes de diferentes municípios de Rondônia, promovendo a prática esportiva. A iniciativa foi realizada pela Prefeitura e contou com recurso de emenda parlamentar do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD), por meio do Governo do Estado, via Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel).



A corrida marcou as comemorações do Dia do Trabalhador no município e atraiu competidores de diversas regiões, fortalecendo o calendário esportivo de Cujubim incentivando a prática esportiva.



O deputado Pedro Fernandes destacou a importância de apoiar iniciativas que promovem o esporte e a qualidade de vida. “A gente fica feliz de ver pessoas em Cujubim vindas dos quatro cantos de Rondônia, participando e valorizando um evento que incentiva saúde e integração”, afirmou.



O prefeito de Cujubim, João Becker, enfatizou a relevância do evento para o município. “Esses eventos engrandecem a nossa cidade, movimentam a economia e incentivam a prática esportiva entre a população”, destacou.



O atleta profissional Antônio Nunes Evangelista, que participa de competições nacionais e internacionais, também ressaltou o impacto da corrida. “Foi um evento muito bem organizado, que valoriza o esporte e incentiva principalmente os jovens a praticarem atividade física. Corridas como essa fazem a diferença e fortalecem ainda mais o atletismo na nossa região”, disse.



A realização da corrida reforça a importância do investimento em esporte e lazer como ferramentas de promoção da saúde, bem-estar e desenvolvimento social.