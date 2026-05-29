Caverna no Laos: equipes suspendem resgate após 1º sobrevivente ser retirado

Por G1

Publicada em 29/05/2026 às 15h35

Coordenação dos resgates disse que operação foi paralisada para "revisão de planos". Mais cedo, mergulhadores fizeram primeiro resgate. Quatro moradores permanecem na caverna. Chuvas fortes bloquearam saída de grupo que entrou no local para procurar ouro há uma semana.

Mergulhadores e equipes de emergência do Laos suspenderam nesta sexta-feira (29) os trabalhos de resgate ao grupo de moradores que ficaram presos em uma caverna após uma enchente atingir o local.

A suspensão ocorreu logo após as equipes conseguirem fazer o primeiro resgate dos moradores. Outros quatro permaneciam dentro da caverna nesta sexta.

Um dos grupos que coordena o resgate disse que as operações foram paralisadas para que as equipes "revisem os planos".

"A operação de resgate dos quatro homens restantes foi suspensa por esta noite para permitir que a equipe se reagrupe e revise os planos. Os quatro sobreviventes estão sendo avaliados por médicos antes de serem transferidos com segurança", disse, em uma publicação em uma rede social, a fundação Ajuda Comunitária de Bangkok, que enviou mergulhadores para integrar a equipe de resgate.

Ainda não havia previsão de quando as operações seriam retomadas até a última atualização desta reportagem.

Sete pessoas entraram no local no dia para procurar ouro no último dia 20 de maio, quando a caverna foi repentinamente inundada por fortes chuvas. Na quarta-feira (27), cinco dos sete moradores foram encontrados com vida por equipes de resgate formada por mergulhadores do Laos e da Tailândia.

Foto mostra resgate do primeiro dos 5 homens encontrados com vida em caverna no Laos — Foto: Thailand Rescue Diver / Facebook / Divulgação

Primeiro resgate

Também nesta sexta, as equipes conseguiram resgatar o primeiro dos cinco moradores locais que ficarem presos em uma caverna após enchentes. O grupo está há uma semana no local.

O morador resgatado, que ainda não havia sido identificado até a última atualização desta reportagem, caminhava com dificuldade ao deixar a caverna. Uma imagem do resgatado foi divulgada pelas equipes que atuam no local.

Pelas redes sociais, as equipes de resgate afirmaram ainda que seguirão nas tentativas de retirar o restante dos sobreviventes, mas ainda não há previsão para a conclusão do resgate.

Membros da equipe também divulgaram um vídeo mostrando a preparação para o primeiro resgate.