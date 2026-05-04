Campanha do Maio Amarelo 2026 em Rondônia terá diversas ações simultâneas em todo o estado

Por Michele Carvalho

Publicada em 04/05/2026 às 12h02

O governo de Rondônia dá início, no mês de maio, à programação da Campanha Maio Amarelo 2026. As atividades serão realizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) e a abertura oficial acontece nesta terça-feira (5), na Escola Pública de Trânsito (EPT), em Porto Velho, com a participação de cerca de 250 alunos da rede pública de ensino, que vão participar de atividades lúdicas voltadas à segurança viária, além de uma série de outras ações educativas, esportivas e de conscientização de trânsito, que irão acontecer em todo o estado no decorrer do período.

No dia do lançamento, os estudantes participarão de atividades como circuito de carrinhos, túnel do trânsito e contação de histórias, com abordagem voltada ao público infantil, promovendo o aprendizado de forma acessível e interativa.

A iniciativa integra o conjunto de políticas públicas voltadas à educação e à prevenção de sinistros, com foco na formação de cidadãos mais conscientes no trânsito.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que o estado tem se consolidado como referência nacional em ações educativas de trânsito. “Esse trabalho contínuo fortalece a conscientização da população e contribui para a redução de sinistros”, pontuou.

AMPLA PROGRAMAÇÃO

Além da abertura oficial, a programação do Maio Amarelo inclui palestras educativas, ações em comunidades, passeio ciclístico no município de Ji-Paraná, no dia 2 de maio, marcando o início das atividades na regional, além de uma corrida voltada à conscientização. Também estão previstas ações no Baixo Madeira e no município de Guajará-Mirim, com iniciativas adaptadas ao contexto local, incluindo abordagens em espanhol, com o objetivo de fortalecer a comunicação e a integração na região de fronteira, após a confirmação da construção da Ponte Binacional.

Segundo o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, o Detran leva ações para todo o estado, alcança diferentes públicos e reforça a importância de um comportamento seguro no trânsito. “É um trabalho integrado, que envolve educação, fiscalização e mobilização social”, ressaltou.

Detran-RO recebeu troféu pelo destaque na categoria de ‘Ações do Poder Público, Estadual e Federal’

RECONHECIMENTO NACIONAL

Em 2025, o Detran-RO foi destaque nacional na campanha Maio Amarelo, sendo reconhecido pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) na categoria “Poder Público Estadual e Federal”. O Detran-RO realizou mais de mil ações de educação e fiscalização, alcançando 100% dos municípios, ficando com o 1º lugar em todo o país, com o maior número de atividades.

CAMPANHAS EDUCATIVAS E DE FISCALIZAÇÃO

Para o diretor da Escola Pública de Trânsito (EPT), Hassan Mohamad Hijazi, o histórico positivo reforça o compromisso com a continuidade das ações. “O reconhecimento nacional é resultado de um trabalho planejado e executado com dedicação. Em 2026, seguimos com o mesmo propósito: ampliar o alcance das ações e fortalecer a cultura de segurança no trânsito em todo o estado”, salientou.

Conforme o diretor Técnico de Fiscalização e Ações de Trânsito (DTFAT), Welton Roney, o Maio Amarelo foi instituído em 2014 e é um movimento internacional de conscientização para a redução de sinistros e mortes no trânsito, o Detran-RO desempenha esse trabalho cotidianamente. “As equipes da DTFAT estão sempre nas ruas, levando a fiscalização, e garantindo um trânsito mais seguro para todos. O objetivo é salvar vidas e não punir, uma vez que as punições só são aplicadas se o condutor estiver irregular”, afirmou.

A campanha Maio Amarelo segue ao longo de todo o mês com ações integradas em Rondônia, mobilizando a sociedade para a construção de um trânsito mais seguro. O Detran-RO destaca que, durante o mês, as ações de conscientização que serão desenvolvidas dentro da Campanha Maio Amarelo serão informadas à população previamente.