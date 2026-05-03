Bandidos rendem funcionários e até criança durante roubo em pizzaria

Por Newsrondonia.com

Publicada em 03/05/2026 às 10h10

Um assalto a uma pizzaria localizada no Loteamento Sevilla, às margens da BR-364, próximo ao Bairro Novo, em Porto Velho, foi registrado por câmeras de segurança na noite deste sábado (2). As imagens capturaram a ação de dois criminosos que invadiram o estabelecimento comercial utilizando capacetes para dificultar a identificação.

Durante a invasão, os suspeitos renderam funcionários e clientes que estavam no local. As vítimas, incluindo uma criança, foram obrigadas a deitar no chão sob ameaça enquanto os indivíduos realizavam o roubo. A ação rápida causou pânico entre os presentes no estabelecimento.

Logo após o crime, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e coletar as primeiras informações. As guarnições de serviço iniciaram buscas intensificadas por toda a região adjacente ao Bairro Novo na tentativa de localizar e prender os autores do roubo.