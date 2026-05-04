Bairro Industrial recebe recuperação viária após obras de drenagem

Por Thaís Alves

Publicada em 04/05/2026 às 11h14

As obras de infraestrutura seguem avançando no bairro Industrial com a etapa de recomposição das vias que receberam intervenções de drenagem. Após a instalação da rede nas ruas Santa Maria, Aparício Moraes e Santa Rita, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), executa agora serviços de limpeza, encascalhamento e patrolamento, garantindo melhores condições de trafegabilidade aos moradores.

A intervenção contemplou uma ampla rede de drenagem, considerada essencial para o escoamento adequado das águas das chuvas e a redução de alagamentos na região. Na rua Santa Maria, foram implantadas cerca de 196 manilhas de 1,20 metro, com rede dupla de drenagem. Já na rua Aparício Moraes, a obra contou com a instalação de 140 manilhas de 1 metro. Na rua Santa Rita, foram utilizadas 238 manilhas, também com 1 metro de diâmetro.

Além disso, o sistema inclui a construção de oito bocas de lobo, que auxiliam na captação e direcionamento da água da chuva. No momento, as equipes trabalham na fase de acabamento dessas estruturas, preparando-as para a instalação das tampas.

Pedro Henrique ressaltou os benefícios já percebidos com a intervenção

O secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, destacou a importância da obra para a região.

“Esse é um investimento fundamental para resolver problemas históricos de alagamento no bairro Industrial. Estamos atuando de forma completa, desde a drenagem profunda até a recuperação da superfície das vias, garantindo mais segurança para a população”.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que as obras fazem parte de um planejamento para melhorar a infraestrutura urbana da capital.

“Estamos levando soluções definitivas para regiões que sofriam há anos com alagamentos e dificuldades de acesso. Nosso compromisso é garantir mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para os moradores”.

Morador da região, Pedro Henrique ressaltou os benefícios já percebidos com a intervenção.

“A obra aqui está sendo de grande benefício. Antes, quando chovia, alagava tudo aqui. Agora a gente já vê uma melhora significativa”.

Ao investir em soluções estruturantes e avançar para as etapas finais de recuperação das vias, a Prefeitura reforça o compromisso com a melhoria da infraestrutura urbana e a qualidade de vida da população. As intervenções no bairro Industrial representam não apenas o fim de antigos transtornos, mas também um novo cenário de mais segurança, mobilidade e dignidade para os moradores.