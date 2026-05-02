Área particular pasasa por demarcação no bairro Nossa Senhora de Fátima e situação será acompanhada

Por Guajará Notícias

Publicada em 02/05/2026 às 08h50

Uma área de terra apontada como particular localizada no bairro Nossa Senhora de Fátima, nas proximidades do Hospital Regional Dr. Júlio Pérez Antelo, passou a ser alvo de movimentação nesta sexta-feira, 1º de maio, fato que chamou a atenção de moradores da região e motivou o envio de imagens ao Jornal Guajará Notícias.

Segundo relatos encaminhados à redação, diversas pessoas teriam chegado ao local portando equipamentos como roçadeiras motorizadas, motosserras, enxadas e outros instrumentos utilizados em limpeza e abertura de áreas, iniciando em seguida um processo de marcação e divisão do terreno em lotes.

A situação gerou questionamentos entre moradores quanto à regularidade da intervenção, especialmente por se tratar de área urbana situada em região estratégica e nas imediações de unidade hospitalar pública. Até o momento, não havia confirmação oficial sobre autorização para parcelamento, licenciamento ambiental, registro imobiliário atualizado ou eventual procedimento administrativo relacionado ao imóvel.

Em casos dessa natureza, eventuais intervenções em áreas privadas ou públicas dependem da observância da legislação urbanística vigente, normas ambientais, regras de uso e ocupação do solo, além da comprovação documental de propriedade ou posse legítima, conforme determina o ordenamento jurídico brasileiro.

Também cabe aos órgãos competentes, quando acionados, verificar aspectos como titularidade da área, existência de cadastro municipal, regularidade fundiária, possíveis infrações ambientais e eventual risco de ocupação irregular.

O Jornal Guajará Notícias seguirá acompanhando os desdobramentos do caso e buscará posicionamento oficial dos setores responsáveis, bem como de eventuais representantes legais da área, mantendo a população informada com base em dados técnicos e institucionais.