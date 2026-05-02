Alex Redano apresenta indicação para melhorias em órgãos públicos no distrito de Extrema

Por Mateus Andrade

Publicada em 02/05/2026 às 08h40

Alex Redano apresentou indicação ao governo do estado (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao Governo do Estado de Rondônia solicitando melhorias nas estruturas físicas e nas condições operacionais de órgãos públicos no distrito de Extrema, em Porto Velho.

A proposta foi encaminhada com cópia à Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp) e tem como objetivo aprimorar o atendimento à população local.

A demanda foi apresentada após visita técnica realizada pelo parlamentar, durante a qual foram identificadas necessidades de manutenção e adequação em unidades públicas da região.

Na unidade da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) foram observadas demandas relacionadas à rede elétrica, à estrutura predial e à manutenção de veículos utilizados no atendimento aos produtores rurais.

No Instituto de Defesa Agrosilvopastoril de Rondônia (Idaron) foi apontada a necessidade de reforço no quadro de servidores. Já na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), foram identificadas demandas relacionadas à estrutura física e à capacidade de atendimento.

A indicação tem como finalidade contribuir para a melhoria das condições de trabalho dos servidores e do atendimento prestado à população do distrito de Extrema.

Foto: Rafael Oliveira