Traição dupla: Romário

Por R7

Publicada em 08/04/2026 às 15h58

O motivo do término de Romário e Tiffany, estudante de odontologia de 25 anos, foi revelado e foi pior do que o esperado. O jogador traiu a jovem, mas foi uma traição dupla, porque a amante era amiga dela, chamada Bárbara.

Ao descobrir a situação, Tiffany não pensou duas vezes: deixou de seguir tanto o ex quanto a amiga, marcando de vez o fim da relação e também da amizade. Para completar o climão, os rumores apontam que Bárbara já teria viajado para a Europa com Romário e, mais recentemente, os dois estariam juntos em Fernando de Noronha.