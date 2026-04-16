Suspeito conhecido como “Capacete” é preso após furtar e queimar fios

Por Rondonianews.com

Publicada em 16/04/2026 às 14h49

Durante patrulhamento de rotina pelo bairro Centro, em Cacoal, uma guarnição policial avistou uma fumaça, o que chamou a atenção da equipe. Ao se aproximarem para averiguar a situação, os policiais constataram que se tratava da queima de fios elétricos, prática comum utilizada para retirada de cobre.

No local, foi identificado um indivíduo já conhecido no meio policial pelo apelido de “Capacete”, com diversas passagens por crimes semelhantes. Segundo informações, o suspeito teria realizado o furto dos fios ainda durante a madrugada, enquanto as vítimas estavam dentro da residência, sem perceber a ação criminosa.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à unidade policial para as providências cabíveis. O material furtado foi recuperado.

A Polícia reforça a importância da colaboração da população com denúncias, que podem ajudar a coibir esse tipo de crime na cidade.