Sobrinha de Xuxa, Nikki Meneghel encanta ao abrir álbum de viagem em Angra dos Reis

Por POP Mais

Publicada em 10/04/2026 às 11h18

A jovem atriz, influenciadora e modelo Nikki Meneghel, de 20 anos, chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar registros de sua recente viagem para Angra dos Reis, um dos destinos mais paradisíacos do litoral brasileiro. A viagem aconteceu durante o feriadão da Páscoa, com direito a dias de descanso em Ilha Grande, a maior ilha da região.

Dias de sol e estilo em cenário paradisíaco

Em seu perfil no Instagram, Nikki publicou uma sequência de fotos que destacam não apenas as belezas naturais da região, mas também seu estilo. Nos cliques, ela aparece usando biquínis, uma minissaia escura e uma elegante saia longa branca, compondo looks leves e sofisticados que combinam com o clima tropical.

Na legenda, a influenciadora resumiu a experiência de forma simples e poética: “Ilha e seus dias”.

Elogios e comparações com Xuxa

A publicação rapidamente repercutiu entre seguidores, que não economizaram elogios. Comentários como “incrivelmente linda”, “musa” e “perfeita” dominaram a postagem. Muitos internautas também destacaram a semelhança com sua tia, a apresentadora Xuxa Meneghel, reforçando o carisma e a beleza que parecem correr na família.

Carreira desde a infância

Filha de Michele e Cirano Rojabaglia — irmão de Xuxa que faleceu em 2015 — Nikki cresceu em meio ao universo artístico. Desde os quatro anos, já participava de campanhas publicitárias e, ao longo do tempo, construiu uma carreira sólida.

Ela já atuou na série Valentins, participou do filme O Mistério de Feiurinha ao lado da tia e também marcou presença em desfiles de moda e peças teatrais.

Com uma presença cada vez mais forte nas redes sociais e no entretenimento, Nikki Meneghel segue conquistando espaço — e fãs — por onde passa.