Cantor Zé Felipe manda suposta indireta para Virgínia

Por POP Mais

Publicada em 10/04/2026 às 11h26

O cantor Zé Felipe voltou a movimentar as redes sociais após publicar um desabafo que foi interpretado por fãs como uma possível indireta para Virginia Fonseca.

Nos stories do Instagram, o sertanejo comentou sobre a retomada da rotina após dias intensos. Apesar do tom aparentemente simples, a fala chamou atenção e rapidamente gerou repercussão entre seguidores, que associaram o comentário ao momento recente vivido pelo ex-casal.

A publicação ocorreu logo após o reencontro de Zé Felipe com os filhos, que estavam com Virginia durante uma temporada no exterior. As crianças passaram um período em Madri e, em seguida, seguiram para Goiânia, onde ficaram com o pai. O artista compartilhou registros do reencontro, mostrando momentos de descontração em família.

A situação ganha ainda mais destaque em meio às discussões recentes sobre a rotina das crianças, especialmente em relação à frequência escolar. O caso chegou ao Conselho Tutelar de Goiânia, que solicitou à escola de Maria Alice e Maria Flor um relatório detalhado sobre as faltas e suas justificativas.

A repercussão aumentou após declarações públicas de Zé Felipe defendendo uma rotina mais estável para os filhos, com menos viagens prolongadas. Procuradas, as assessorias de ambos informaram que não irão comentar o assunto, ressaltando que questões envolvendo menores são tratadas com confidencialidade.