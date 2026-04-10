Semosp intensifica operação tapa-buraco em várias ruas simultaneamente

Por Natalino FS

Publicada em 10/04/2026 às 11h42

A Prefeitura de Ji-Paraná intensificou, na manhã desta sexta-feira (10), a operação tapa-buraco em diferentes pontos da cidade, com equipes atuando simultaneamente em vias de grande circulação. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp).

Os trabalhos ocorreram na rua Vainer de Falco, entre as T-23 e T-24, no bairro JK, e também na Avenida Governador Jorge Teixeira, no trecho entre as T-09 e T-12, no bairro Nova Brasília. De acordo com a Prefeitura, a prioridade é atender ruas com maior fluxo de veículos, especialmente nas proximidades de unidades de saúde, escolas e rotas alternativas às principais avenidas.

O prefeito Affonso Cândido destacou que a operação faz parte de um esforço contínuo da gestão municipal para melhorar a trafegabilidade urbana. Segundo ele, o objetivo é garantir mais segurança para motoristas e pedestres, além de proporcionar melhores condições de mobilidade.

A execução do serviço segue critérios técnicos, incluindo limpeza, aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), material conhecido pela resistência, além de rastelamento e compactação com rolo, assegurando nivelamento e acabamento adequados.

A população pode solicitar os serviços da Semosp por meio dos canais oficiais da prefeitura, pelo número (69) 99289-1163, enviando fotos e informações sobre os problemas. Também é possível registrar demandas presencialmente na sede da secretaria, localizada na Avenida Dois de Abril, nº 2221, no bairro Jardim dos Migrantes.