Deputado Marcelo Cruz destaca discussões ambientais durante encontro do Parlamento Amazônico em Manaus

Por Elianio Nascimento

Publicada em 10/04/2026 às 11h38

Encontro em Manaus reuniu classe política da região e especialistas de vários organismos (Fotos: Elianio Nascimento | Jornalista Secom ALE/RO)

A escassez hídrica, que afeta vários estados da região norte desde 2023 foi um dos principais temas tratados pelo Parlamento Amazônico nesta quinta-feira (9) em Manaus, durante a 2ª Reunião Ampliada do Colegiado de Deputadas e Deputados Estaduais da Amazônia Legal, na Assembleia Legislativa do Amazonas. Especialistas ambientais, organizações não governamentais e a classe política apresentaram propostas e desafios para os próximos anos, mas o consenso é o fortalecimento das ações da Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA) por um orçamento maior.



O deputado estadual Marcelo Cruz (Avante) participou das discussões durante todo o dia e destacou que em Rondônia a crise hídrica gerou enormes prejuízos em 2024 e que a classe política se uniu para assegurar maiores investimentos em estratégias ambientais. “Debates como esses são fundamentais para o fortalecimento da agenda ambiental unindo todos os estados, afinal, o que acontece em nosso estado afeta toda a região e por consequência, o planeta. De nossa parte, estaremos mantendo contato com parlamentares de nossa bancada federal e apresentar as demandas para aumentar o Orçamento da Agência de Águas”.



Marcelo Cruz também elogiou a assinatura, durante o encontro, de acordo de cooperação técnica entre o Parlamento Amazônico e o Consórcio Interestadual da Amazônia Legal, que reúne governadores de todos os estados do Norte. “Agora deputados e chefes dos executivos estaduais caminham mais firmemente na busca de soluções práticas para nossa gente”, afirmou.



O parlamentar lembrou que sempre defendeu a união da classe política e também de setores do Ministério Público e Judiciário para a solução de demandas ambientais, como propôs no ano passado ao discutir compensações ambientais antes de mudanças em legislações.



Outro tema abordado por Marcelo Cruz durante reunião com representantes do Parlamento Amazônico foi a reconstrução total da BR-319. “Foi feito o anúncio da pavimentação no trecho do meio e há vontade política. E uma estrada vital para o desenvolvimento de Rondônia e principalmente do Amazonas. Sempre foi uma de nossas bandeiras.”, conclui.



Também participaram do encontro em Manaus os deputados Eyder Brasil (PL); o vice-presidente do Parlamento Amazônico, Delegado Lucas (PL); Luis do Hospital (Novo); e Cássio Góis (PSD).