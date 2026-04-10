Praça das Três Caixas dÁgua guarda história, memória e identidade de Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 10/04/2026 às 11h31

Quem passa pelo centro de Porto Velho logo avista, de longe, as estruturas de ferro que atravessam gerações. As Três Caixas d’Água, conhecidas como “Três Marias”, fazem parte da rotina da cidade e também da história de quem vive aqui.

Vindas dos Estados Unidos entre 1910 e 1912, as estruturas foram instaladas para atender tanto a população quanto às obras da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

Durante décadas, garantiram o abastecimento de água em um período de crescimento e transformação da região, permanecendo em funcionamento até meados dos anos 50. Projetadas pela empresa Chicago Bridge & Iron Works, as caixas marcam um tempo em que Porto Velho se formava a partir da ferrovia e das pessoas que chegaram para construir essa história.

Símbolo

Com o passar dos anos, as Três Caixas d’Água deixaram de ser apenas estruturas de abastecimento e passaram a representar a memória da cidade. Em 1988, foram reconhecidas como patrimônio histórico e hoje ocupam lugar de destaque na identidade cultural de Porto Velho. Estão na bandeira do município e inspiram artesãos, sendo reproduzidas em peças que circulam pelas feiras e espaços turísticos. O local também desperta o interesse de visitantes e estudantes que buscam conhecer mais sobre as raízes da região.

Convivência

Ao redor do monumento, a praça se tornou ponto de encontro para moradores e visitantes. O espaço é utilizado para passeios, atividades culturais, aulas ao ar livre e momentos de lazer. A Prefeitura de Porto Velho realiza ações contínuas de manutenção, limpeza e organização, garantindo que o ambiente permaneça acessível e agradável para a população.

O prefeito Léo Moraes falou sobre o valor do local para a cidade. “As Três Caixas d’Água fazem parte da nossa história e da nossa identidade. Cuidar desse espaço é respeitar o passado e manter viva a memória de Porto Velho. A gente quer que as pessoas ocupem a praça, que convivam e se reconheçam nesse lugar.”

O secretário executivo de Turismo, Aleks Palitot, também comentou sobre a importância do espaço. “É um ponto que chama a atenção de quem chega e também de quem vive aqui. As Três Marias ajudam a contar a história da cidade e aproximam as pessoas da cultura local, além de fortalecer o turismo.”

No final da tarde, a praça se transforma em um convite à contemplação: basta sentar em um dos bancos e apreciar o pôr do sol. A Praça das Três Caixas d’Água fica localizada na Avenida Carlos Gomes, esquina com a Avenida Rogério Weber.