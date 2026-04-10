Missão humanitária da Defesa Civil leva água a comunidades isoladas

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 10/04/2026 às 12h02

Muitas vezes lembrada apenas em situações de emergência, a Defesa Civil de Porto Velho é uma superintendência capacitada e estruturada para atuar durante todo o ano no atendimento às comunidades em situação de vulnerabilidade dentro do território municipal.

Na manhã desta quinta-feira (9), a reportagem da Prefeitura de Porto Velho acompanhou mais uma importante ação humanitária voltada às comunidades ribeirinhas da região do Médio e Baixo Madeira, promovida pela Defesa Civil.

Ao todo, foram transportados mais de 1.200 litros de água potável e 110 caixas de hipoclorito, insumos fundamentais para garantir condições mínimas de saúde e qualidade de vida às famílias que vivem em áreas afetadas, tanto no período de cheia quanto na época da seca do Rio Madeira.

Para a realização da missão, foi necessária uma operação integrada com o apoio de outras pastas do município. A equipe percorreu a estrada da Penal e, em seguida, seguiu pela estrada portuária até a comunidade de Cujubim, de onde os materiais foram embarcados e transportados por via fluvial até Mutum e Bom Jardim, pequenos vilarejos ribeirinhos que, nesta época do ano, ficam frequentemente isolados.

Dani Maranhão destacou a complexidade da logística, que evidencia o empenho dos profissionais envolvidos

A diretora de operações da Defesa Civil, Dani Maranhão, destacou a complexidade da logística, que evidencia o empenho dos profissionais envolvidos. Segundo ela, as equipes enfrentam longas jornadas, trechos de difícil acesso, variações climáticas e obstáculos naturais para garantir que a ajuda chegue a quem mais precisa.

“Nossa equipe está se mobilizando por terra e pelo rio para que toda a logística da missão seja realizada. Esse trabalho é, na maioria das vezes, um ato vocacional de quem gosta de ajudar e contribuir com a sociedade”, afirmou.

De acordo com o superintendente da Defesa Civil, Marcos Berti, a atuação é contínua ao longo de todo o ano, acompanhando de perto tanto os impactos da cheia quanto os períodos de estiagem, que também afetam diretamente a vida dos ribeirinhos.

Segundo Marcos Berti, a atuação é contínua durante todo o ano, acompanhando de perto tanto a cheia quanto a estiagem

“Esse trabalho permanente reafirma o compromisso da gestão municipal com a dignidade, a segurança e a assistência às populações mais vulneráveis. Hoje estamos atendendo essa comunidade, amanhã estaremos em outra, e assim o nosso trabalho segue, intenso e dedicado”, destacou.

Sob a liderança do prefeito Léo Moraes, a Prefeitura segue fortalecendo ações integradas que asseguram atendimento emergencial e suporte às comunidades tradicionais, promovendo cidadania e respeito às pessoas que vivem às margens do rio Madeira.

“A iniciativa desta quinta-feira é mais um exemplo do esforço conjunto entre poder público e equipes técnicas, que não medem esforços para superar desafios e levar assistência humanitária a todos os cantos do município”, finalizou o prefeito.

A missão também contou com a parceria da Secretaria Municipal de Administração (Semad), reforçando o trabalho conjunto da gestão municipal em prol da população.