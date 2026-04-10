Daniel Cady quebra o silêncio após fim do casamento com Ivete Sangalo: “Minha vida mudou”

Por R7

Publicada em 10/04/2026 às 11h14

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Durante participação no podcast Fala Papah, nesta última quarta-feira (8), o nutricionista abordou o impacto da maturidade e o fim de seu relacionamento de 18 anos com a cantora.

Sincero, Daniel Cady associou momento atual a um despertar de consciência iniciado durante o período da pandemia. “Eu não sou muito de numerologia, essas coisas, não, mas eu sempre ouvi um ditado que fala assim: ‘a vida começa aos 40’. Tem um pensador que falava que até os 40 a gente está testando, treinando… e é a partir dos 40 que a vida começa de fato”, iniciou.

“Minha vida mudou”

“E, assim, essa maturidade chegou para mim, chegou chegando mesmo, da pandemia para cá, de modo geral, né? Para mim, foi um despertar, uma nova consciência. Minha vida mudou muito para melhor depois da pandemia”, refletiu o ex-marido de Daniel Cady. Ao fazer um balanço sobre a relação com Ivete, o profissional de saúde não poupou elogios.

“Fui casado durante 18 anos com uma pessoa maravilhosa, que me ensinou muito, e mais velha, então isso pra mim foi uma injeção de aprendizado absurdo. E pela experiência da paternidade de três filhos”, acrescentou ele.