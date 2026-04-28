Sebrae lança Supernova 2026 com mais de R$ 1,5 milhão em prêmios para universitários empreendedores

Por sebrae

Publicada em 28/04/2026 às 08h00

Programa nacional é gratuito, 100% online e conecta estudantes e professores à criação de startups com impacto real

O Sebrae deu a largada para a 1ª temporada do Supernova 2026, uma iniciativa nacional que aposta na criatividade universitária. Com inscrições abertas até 4 de maio, o programa convida estudantes do ensino superior de todas as áreas e professores orientadores a mergulharem no universo do empreendedorismo inovador, sem qualquer custo.

A proposta é transformar ideias em negócios com potencial de impacto social e econômico. Ao final da jornada, além do aprendizado, os participantes concorrem a uma premiação que ultrapassa R$ 1,5 milhão, incluindo viagens internacionais com tudo pago para os primeiros colocados de cada temporada.

Da ideia ao pitch: uma jornada intensa e acessível

O Supernova foi estruturado para se adaptar à rotina acadêmica, mantendo um ritmo dinâmico e prático. Os participantes formam equipes de dois a quatro estudantes, com a possibilidade de contar com a orientação de um professor, e seguem uma trilha totalmente online com duração de dois meses.

A jornada é composta por cinco etapas. A primeira é a inscrição. Em seguida, ocorre a formação das equipes. Depois, os participantes avançam para o desenvolvimento do projeto, com uma trilha prática de seis semanas. Na sequência, realizam a entrega das propostas para avaliação. Por fim, são divulgados os resultados.

É um percurso que exige dedicação e, ao mesmo tempo, oferece uma oportunidade concreta de testar ideias com apoio técnico e metodologia estruturada.

Premiação que abre portas e amplia horizontes

Além da experiência prática, o programa oferece premiações atrativas. Os primeiros colocados de cada temporada ganham uma viagem internacional com tudo pago, proporcionando contato com ambientes globais de inovação.

Também há prêmios em dinheiro. O segundo lugar recebe R$ 8 mil. O terceiro lugar recebe R$ 4 mil. O quarto colocado recebe R$ 2 mil. Os valores funcionam como incentivo para que os projetos avancem e ganhem força no mercado.

Inscrições abertas para a 1ª temporada

As inscrições para a primeira temporada do Supernova 2026 seguem até o dia 4 de maio e devem ser feitas de forma online.

Para participar, basta acessar: Inscreva-se no Supernova 2026.

A iniciativa se apresenta como uma porta de entrada para quem deseja inovar, empreender e transformar conhecimento acadêmico em soluções reais.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).