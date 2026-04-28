Foi sucesso! Barco Cross 2026 e 2º Festival de Pesca de Jaru reuniram público recorde

Por Assessoria

Publicada em 28/04/2026 às 08h34

Centenas de pessoas compareceram ao Barco Cross e Festival de Pesca 2026, evento realizado no Bosque Beira Rio pela Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt e da Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Articulações Políticas – Semap.

Entre os dias 25 e 26 de abril, o público prestigiou as competições de barco a remo e caiaque de velocidade, shows dos artistas Wanderley Andrade, Erik e Felipe, Marco e Marcio e Neném Pelo’Art e também o festival de pesca, que neste ano, reuniu mais de 30 equipes na disputa.

O prefeito Jeverson Lima agradeceu aos atletas, pescadores, empreendedores da praça de alimentação, artistas e principalmente ao público do evento. “Nos empenhamos para fazer o Barco Cross melhor a cada ano, mas o sucesso que tivemos só foi possível graças à participação de todos. Foi uma festa linda, cheia de alegria e diversão, e que será melhor ainda no ano que vem”, destacou.

Estiveram presentes no evento o prefeito Jeverson Lima, o vice-prefeito Grécio Benedito, o senador Marcos Rogério, o deputado federal Lúcio Mosquini, a deputada federal Sílvia Cristina, os deputados estaduais Dr. Luís do Hospital e Cássio Gois, o secretário-chefe da Casa Civil do Governo de Rondônia, Elias Rezende, a presidente da Câmara de Vereadores, Tatiane Almeida, a vereadora Suhellen Fernanda, os vereadores Shimiti Patroleiro, Mestre Café, Orlando dos Anjos e João Paulo Ribeiro, o ex-prefeito de Cacoal Adailton Fúria e a ex primeira-dama Juliane Fúria, o presidente da Agrojaru, João Gonçalves Júnior, os empresários João Gonçalves e Carmem Gonçalves, além de outras autoridades e imprensa local.

O Barco Cross 2026 e o 2º Festival de Pesca de Jaru também contou com a parceria da Associação Comercial e Industrial de Jaru – Acij, Vanvera Condomínios e Loteamentos, Águas de Jaru, Uni Internet, além da colaboração das secretarias municipais de Gabinete do Prefeito - Segap, Saúde - Semusa, Administração, Finanças e Orçamento - Semafo, Planejamento, Cidades e Desenvolvimento – Semplacide, Departamento Municipal de Trânsito – Demtran, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Marinha do Brasil.

Confira a lista dos vencedores em cada modalidade:

FESTIVAL DE PESCA

1º - Quem pega é nóis 1

2º - Patozam

3º - Caiaqueiros de Jaru

4º - Quem pega é nóis

CORRIDA DE CAIAQUE VELOCIDADE (MASCULINO)

1º - Emanuel Ferreira Dantas

2º - Victor Manoel Ferreira

3º - Lucas Henrique de Lima

CORRIDA DE CAIAQUE PASSEIO (MASCULINO)

1º - João Paulo Sampaio

2º - Renato Oliveira Correia

3º - Antonio Racanelli

CORRIDA DE CAIAQUE PASSEIO (FEMININO)

1º - Andrea Ferreira da Silva

2º - Maria Clara Simplicio

3º - Delziane Soares

CORRIDA DE BARCO A REMO (FEMININO)

1º - Posto Líder

2º - Equipe Fênix

3º - Equipe 608

4º - Pérola Negra

5º - Pérola Negra Sport

6º - Irmãs de Roranópolis

CORRIDA DE BARCO A REMO (MASCULINO)

1º - Silveira Móveis

2º - Auto Posto Líder

3º Equipe 608

4º - Pérola Negra

5º - Pérola Negra

6º - Os Santos