Foi sucesso! Barco Cross 2026 e 2º Festival de Pesca de Jaru reuniram público recorde

Centenas de pessoas compareceram ao Barco Cross e Festival de Pesca 2026, evento realizado no Bosque Beira Rio pela Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt e da Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Articulações Políticas – Semap.
Entre os dias 25 e 26 de abril, o público prestigiou as competições de barco a remo e caiaque de velocidade, shows dos artistas Wanderley Andrade, Erik e Felipe, Marco e Marcio e Neném Pelo’Art e também o festival de pesca, que neste ano, reuniu mais de 30 equipes na disputa.
O prefeito Jeverson Lima agradeceu aos atletas, pescadores, empreendedores da praça de alimentação, artistas e principalmente ao público do evento. “Nos empenhamos para fazer o Barco Cross melhor a cada ano, mas o sucesso que tivemos só foi possível graças à participação de todos. Foi uma festa linda, cheia de alegria e diversão, e que será melhor ainda no ano que vem”, destacou.
Estiveram presentes no evento o prefeito Jeverson Lima, o vice-prefeito Grécio Benedito, o senador Marcos Rogério, o deputado federal Lúcio Mosquini, a deputada federal Sílvia Cristina, os deputados estaduais Dr. Luís do Hospital e Cássio Gois, o secretário-chefe da Casa Civil do Governo de Rondônia, Elias Rezende, a presidente da Câmara de Vereadores, Tatiane Almeida, a vereadora Suhellen Fernanda, os vereadores Shimiti Patroleiro, Mestre Café, Orlando dos Anjos e João Paulo Ribeiro, o ex-prefeito de Cacoal Adailton Fúria e a ex primeira-dama Juliane Fúria, o presidente da Agrojaru, João Gonçalves Júnior, os empresários João Gonçalves e Carmem Gonçalves, além de outras autoridades e imprensa local.
O Barco Cross 2026 e o 2º Festival de Pesca de Jaru também contou com a parceria da Associação Comercial e Industrial de Jaru – Acij, Vanvera Condomínios e Loteamentos, Águas de Jaru, Uni Internet, além da colaboração das secretarias municipais de Gabinete do Prefeito - Segap, Saúde - Semusa, Administração, Finanças e Orçamento - Semafo, Planejamento, Cidades e Desenvolvimento – Semplacide, Departamento Municipal de Trânsito – Demtran, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Marinha do Brasil.
Confira a lista dos vencedores em cada modalidade:
FESTIVAL DE PESCA
1º - Quem pega é nóis 1
2º - Patozam
3º - Caiaqueiros de Jaru
4º - Quem pega é nóis
CORRIDA DE CAIAQUE VELOCIDADE (MASCULINO)
1º - Emanuel Ferreira Dantas
2º - Victor Manoel Ferreira
3º - Lucas Henrique de Lima
CORRIDA DE CAIAQUE PASSEIO (MASCULINO)
1º - João Paulo Sampaio
2º - Renato Oliveira Correia
3º - Antonio Racanelli
CORRIDA DE CAIAQUE PASSEIO (FEMININO)
1º - Andrea Ferreira da Silva
2º - Maria Clara Simplicio
3º - Delziane Soares
CORRIDA DE BARCO A REMO (FEMININO)
1º - Posto Líder
2º - Equipe Fênix
3º - Equipe 608
4º - Pérola Negra
5º - Pérola Negra Sport
6º - Irmãs de Roranópolis
CORRIDA DE BARCO A REMO (MASCULINO)
1º - Silveira Móveis
2º - Auto Posto Líder
3º Equipe 608
4º - Pérola Negra
5º - Pérola Negra
6º - Os Santos
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