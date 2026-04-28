Energisa alerta para riscos e orienta profissionais para evitar acidentes com a rede elétrica em Rondônia

Por energisa

Publicada em 28/04/2026 às 08h57

No Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, celebrado em 28 de abril, a Energisa Rondônia chama a atenção para a importância da prevenção de acidentes envolvendo a rede elétrica, especialmente entre profissionais que atuam próximos a fios e estruturas energizadas.

Levantamento com dados de 2021 a 2025 mostra que o número de ocorrências fatais ainda preocupa no estado, são cerca de 50 fatalidades registradas. O destaque vai para os casos de toque acidental com a rede elétrica, que concentram o maior número de mortes, principalmente na zona rural.

Além disso, atividades como instalação de internet e telefonia, obras da construção civil e operação de máquinas agrícolas seguem entre as mais expostas ao risco, muitas vezes por falta de medidas preventivas adequadas.

Segundo a coordenadora de segurança da Energisa Rondônia, Jucilene Dias, a atenção no dia a dia faz toda a diferença. “Grande parte desses acidentes poderia ser evitada com medidas simples. A energia elétrica não pode ser vista, mas o risco é real. Por isso, reforçamos constantemente a importância de manter distância segura da rede e seguir os protocolos de segurança”, destaca.

Nesse contexto, os técnicos de segurança do trabalho têm papel fundamental na prevenção, atuando na orientação das equipes, na identificação de riscos e na garantia do cumprimento das normas em campo.

Profissionais de telecom devem redobrar atenção

Equipes que atuam com telefonia, internet e TV a cabo frequentemente trabalham nos mesmos postes da rede elétrica. A proximidade com fios energizados exige cuidado constante, já que qualquer aproximação indevida pode causar acidentes graves.

A orientação é nunca realizar intervenções sem autorização, respeitar as distâncias de segurança e utilizar sempre equipamentos de proteção adequados.

Obras exigem planejamento e cuidado

Na construção civil, o risco aparece principalmente durante reformas e obras próximas à rede elétrica. Estruturas metálicas, andaimes e ferramentas podem se tornar condutores de energia em caso de contato.

Antes de iniciar qualquer serviço, é fundamental verificar a existência de rede elétrica nas proximidades e garantir que toda a equipe esteja orientada sobre os riscos.

Zona rural concentra maior número de ocorrências

No campo, o alerta é ainda mais crítico. A operação de tratores, colheitadeiras e outros veículos motorizados próximos à rede elétrica está diretamente relacionada aos casos de toque acidental, principal causa de mortes no período analisado.

A recomendação é observar sempre a altura da rede antes de iniciar atividades, evitar manobras próximas aos fios e jamais tentar remover ou tocar cabos, mesmo que estejam aparentemente desligados.

Em casos de emergência envolvendo a rede elétrica, a orientação é clara: a população não deve se aproximar. O recomendado é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo 193, e também entrar em contato com a Energisa por meio dos canais oficiais de atendimento: WhatsApp Gisa (69) 99358-9673, aplicativo Energisa On, site www.energisa.com.br ou pelo telefone 0800 647 0120.