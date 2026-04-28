Governo de Rondônia alinha estrutura com a imprensa sobre 13ª Rondônia Rural Show Internacional

Por Midian Mascarenhas

Publicada em 28/04/2026 às 08h46

O governo de RO realizou reunião com os veículos de comunicação para alinhar a organização e a cobertura da Rondônia Rural Show Internacional 2026

O Governo de Rondônia, realizou nesta segunda-feira. 27, na Sala de Reuniões da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), em Porto Velho, reunião com os veículos de comunicação para alinhar a organização e a cobertura da Rondônia Rural Show Internacional 2026, considerada a maior feira do agronegócio da região Norte.

O objetivo foi apresentar a estrutura da Rondônia Rural Show Internacional que será realizada no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná, reunindo inovação, negócios e desenvolvimento em um dos maiores eventos do setor, especialmente o pavilhão governamental, além de reforçar a importância da imprensa na divulgação das ações, resultados e oportunidades geradas durante a feira.

Durante a reunião, foram apresentadas as melhorias na organização dos espaços, incluindo o ordenamento das áreas destinadas aos veículos de comunicação, auditório ampliado e preparados para transmissão ao vivo, coletivas e produção de conteúdo.

O secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo destacou que a imprensa exerce papel essencial antes, durante e após o evento, sendo responsável por levar informações ao público e ampliar a visibilidade da feira em nível nacional e internacional. “A Rondônia Rural Show não é apenas uma feira agropecuária, é uma feira de negócios, com foco em tecnologia, inovação e geração de oportunidades. E a imprensa é fundamental para que essa mensagem chegue a todos”.

VALORIZAÇÃO DO AGRONEGÓCIO

A Rondônia Rural Show Internacional tem se consolidado como vitrine do potencial produtivo do estado, reunindo cadeias como café, cacau, leite, soja e outras culturas que destacam Rondônia no cenário nacional e internacional. Além disso, o evento promove a troca de conhecimento, acesso a novas tecnologias e atração de investidores, fortalecendo o desenvolvimento sustentável do agronegócio.

EXPECTATIVA

Com menos de 30 dias para o início da feira, a expectativa é de mais uma edição de sucesso, com grande participação de expositores, produtores rurais, investidores e visitantes.