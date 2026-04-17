Sebrae e parceiros realizam mutirão para emissão da Carteira Nacional do Artesão em Vilhena

Por SEBRAE-RO

Publicada em 17/04/2026 às 15h05

Ação inédita segue até esta sexta-feira (17), com entrega imediata do documento e foco na profissionalização da economia criativa local

O Sebrae em Rondônia, por meio da Regional de Vilhena, realiza nesta quinta (16) e sexta-feira (17), em parceria com o Programa do Artesanato Brasileiro em Rondônia (PAB/RO), a Sejucel e a Fundação Cultural de Vilhena, um mutirão voltado ao fortalecimento da economia criativa local.

A ação promove a emissão da Carteira Nacional do Artesão (CNA), com expectativa de atender mais de 60 profissionais já inscritos. O grande diferencial é a agilidade: o documento está sendo confeccionado e entregue na hora aos participantes.

A iniciativa marca um avanço importante para o reconhecimento da categoria na região do Cone Sul, funcionando como uma ferramenta concreta de profissionalização e estruturação dos pequenos negócios artesanais.

De acordo com a coordenadora do PAB em Rondônia, Adriele Malta, a ação integra um movimento mais amplo de formalização no estado. “Estamos realizando um mapeamento do artesanato em Rondônia. A Carteira Nacional do Artesão é um documento emitido em parceria com o Governo Federal que registra oficialmente esses trabalhadores. É um documento reconhecido em todo o território nacional e que fortalece a atuação profissional dos artesãos”, explica.

Além de garantir identidade profissional, a carteira amplia o acesso a oportunidades. Com o documento, o artesão pode formalizar sua atividade, facilitar a emissão de notas fiscais e participar de políticas públicas e incentivos governamentais.

“Entre os principais benefícios está a possibilidade de acesso a programas e ações de fomento, tanto em nível estadual quanto nacional. O documento também é requisito para participação em feiras e eventos exclusivos voltados ao setor”, destaca Adriele.

A atuação conjunta do Sebrae, Sejucel, Fundação Cultural e PAB/RO reforça o compromisso das instituições com o fortalecimento da cadeia produtiva do artesanato e com a valorização dos produtores culturais de Rondônia.