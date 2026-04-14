Ramagem está em cela separada e pode ser transferido para outra prisão, diz polícia de Orlando

Por G1

Publicada em 14/04/2026 às 14h55

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem, detido na segunda-feira (13) nos Estados Unidos, está em uma cela separada no Departamento de Correções da polícia de Orange County, em Orlando, na Flórida. O departamento afirmou ainda que ele foi preso por questões ligadas ao status migratório.

Ramagem, que também foi diretor da Agência de Inteligência, a Abin, foi preso pelo Serviço de Imigração e Fronteiras dos EUA (o ICE, na sigla em inglês), segundo revelou a Polícia Federal.

À TV Globo, o Departamento de Correções confirmou que Ramagem chegou ao centro na segunda-feira.

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Site oficial do ICE confirma detenção de Alexandre Ramagem

A TV Globo também apurou que o status de Ramagem na carceragem indica "em trânsito", o que pode significar uma futura transferência para outra unidade, já que a detenção onde ele etá não.

Um oficial de imigração deve ir ao centro para entrevistar Ramagem, a fim de determinar seu status e decidir se dará prosseguimento aos procedimentos de deportação, segundo a apuração da TV Globo.

'Mugshot'

Nesta terça (14), já era possível localizar o nome do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no sistema online de detentos da agência, que também disponibiliza informações de contato para familiares (veja acima).

Centro de Detenção do Condado de Orange, nos EUA — Foto: Reprodução

O ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) foi detido por questões migratórias, e o governo brasileiro aguarda mais informações sobre como será o processo de retorno ao Brasil, segundo a PF.

"A prisão é fruto da cooperação internacional Brasil -Estados Unidos no combate ao crime organizado. Ramagem é um cidadão foragido da Justiça brasileira e, segundo autoridades norte-americanas, está em situação migratória irregular", afirmou o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues.

Ramagem deixou o país após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a pena de 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Ele é acusado de integrar o núcleo crucial da trama golpista, que tinha como objetivo manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder.

Quem é Alexandre Ramagem?

Alexandre Ramagem é um delegado da Polícia Federal e político brasileiro. Ele ingressou na Polícia Federal em 2005. Ganhou destaque ao chefiar a segurança de Jair Bolsonaro após o atentado em Juiz de Fora, na campanha de 2018.

Na gestão Bolsonaro, foi nomeado para chefiar a Agência Brasileira de Inteligência. Sua gestão é alvo de investigações sobre o uso da estrutura do órgão para monitorar ilegalmente adversários políticos, no caso conhecido como "Abin Paralela".

Em 2020, Bolsonaro tentou nomeá-lo Diretor-Geral da Polícia Federal, mas a nomeação foi suspensa pelo ministro Alexandre de Moraes (STF) devido à proximidade pessoal de Ramagem com a família do presidente.

Em 2022, foi eleito pelo PL-RJ com cerca de 59 mil votos. Teve o mandato cassado pela Mesa Diretora da Câmara em dezembro de 2025, após sua condenação criminal na trama golpista.

Em 2024, disputou a Prefeitura do Rio de Janeiro em 2024, terminando a eleição em segundo lugar.