PS UNIR Medicina 2026 - Candidatos são convocados para matrícula em 3ª chamada

Por UNIR

Publicada em 28/04/2026 às 16h05

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) publicou edital de convocação para matrícula em 3ª chamada dos aprovados no Processo Seletivo UNIR 2026 para o curso de Medicina, com entrada no semestre 2026.1. As matrículas devem ser feitas no período de 28 de abril a 3 de maio, pelo sistema da UNIR.

Como fazer a matrícula? A matrícula deve ser realizada exclusivamente de forma on-line, por meio do Portal de Matrículas: https://sistemas. unir.br/discente/. O período para solicitação de matrícula e envio da documentação é de 28 de abril (00h00) até 3 de maio de 2026 (23h59), horário de Porto Velho.

Para acessar o sistema, o candidato convocado deverá utilizar o CPF como login e a mesma senha cadastrada no momento da inscrição no processo seletivo.

Um tutorial de matrícula, com orientações detalhadas sobre o preenchimento da ficha cadastral e o envio da documentação, foi disponibilizado pela a Diretoria de Registro e Controle Acadêmico (Dirca) para auxiliar os ingressantes.

Homologação das matrículas e recursos - Após o envio da documentação, as Secretarias de Registro e Controle Acadêmico (SERCAs) realizarão a análise preliminar dos documentos. O resultado será disponibilizado no Portal de Matrículas.

Caso sejam identificadas pendências, o candidato poderá ressubmeter a documentação entre os dias 1º a 3 de maio de 2026. A homologação final das matrículas ocorrerá até 6 de maio, também com divulgação no sistema.

Se a solicitação de matrícula for indeferida, o candidato poderá apresentar recurso entre os dias 6 a 8 de maio, exclusivamente pelo Portal de Matrículas. O resultado da análise dos recursos será divulgado até 11 de maio de 2026.

Início das aulas - Os candidatos com a matrícula homologada ingressarão no curso no primeiro semestre letivo deste ano (2026.1), que já está em andamento, conforme o calendário acadêmico da UNIR.

Após a realização da matrícula, o aluno deverá procurar seu departamento acadêmico para mais informações. Veja aqui a lista dos cursos de graduação da UNIR com seus respectivos sites e canais de contato.

SOU - Serviço de Orientação ao Usuário – Mais informações sobre o PS UNIR 2026 –, e auxílios para as matrículas, podem ser obtidos por meio do Serviço de Orientação ao Usuário, o SOU UNIR. Para isso podem ser enviados e-mails para o endereço [email protected] ou mensagens por WhatsApp para o número (69) 2182-2016.

Mais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no Portal de Editais da UNIR, com acesso a todos os documentos referentes ao PS UNIR 2026 (clique aqui).