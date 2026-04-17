Professor Nazareno, o mais polêmico do Norte, escreve: O “Dia do Fogo” vai voltar?

Por Professor Nazareno

Publicada em 17/04/2026 às 08h20

Tudo indica que sim! Vai depender muito de quem ganhar as próximas eleições para presidente da República. Não que político nenhum esteja tão preocupado assim em preservar e proteger o meio ambiente. Praticamente todos eles, seja de direita ou de esquerda querem mais é que a natureza se acabe. Muitos desses políticos estão se lixando para o sofrimento do povo com a fumaceira absurda do verão amazônico. Em 2019 quando Jair Bolsonaro assumiu a Presidência da República, muitos fazendeiros do interior do Pará, principalmente, incentivados pela política ambiental devastadora do presidente recém-empossado e do seu ministro Ricardo Salles, criaram o “Dia do Fogo” que foi exatamente o dia 10 de agosto daquele ano. A extrema-direita, de um modo geral, é contra toda e qualquer política ambiental. “É preciso deixar passar toda a boiada”, afirmavam.

O ano de 2024, durante o governo petista de Lula e de Marina Silva, a acreana ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a Amazônia ardeu impiedosamente como nunca. Eu particularmente sofri muito com falta de ar e com a respiração ofegante durante todo aquele fatídico verão. Já no ano passado eu “fugi” para o sul do país, mas soube que aqui não houve queimadas e a fumaça foi menor do que em anos anteriores. Este ano provavelmente eu não vou esperar tocarem fogo na mata. A depredação da floresta amazônica e do meio ambiente em geral parece que está no DNA de muitos moradores dessa região. Rondônia mesmo é fruto de um dos maiores desastres ambientais da História da humanidade. Muitos dos forasteiros que vieram “colonizar” o então território não pouparam nem a cobertura vegetal e muito menos as populações originárias.

Rondônia é filha direta de um dos maiores massacres ambientais de que se tem notícia. Fala-se que até o próprio criador do novo Estado ficava alegre quando via fumaça. “Estão produzindo”, dizia. Verdade ou não, ainda hoje percebe-se a luta de muita gente para reabrir a inútil e desnecessária BR-319. Com ela, a Amazônia encontrará o seu irremediável fim em menos de dez anos. O maldito garimpo de ouro no rio Madeira, por exemplo, é outro gargalho que os agressores da natureza reivindicam todo dia. A extrema-direita e os reacionários do agronegócio podem estar por trás dos incêndios na região durante a época da estiagem. Aliás, atribui-se à extrema-direita não só a repulsa pelo meio ambiente, mas uma infinidade de outras coisas ruins como o desrespeito aos direitos humanos, negacionismo, desapego pela ciência, racismo, misoginia, homofobia, guerras.

Ainda estamos no inverno em nossa região. As precauções para se evitar a queima da floresta e a fumaceira têm que ser tomadas agora. O prefeito de Porto Velho, Leonardo Barreto, disse que foi ele que evitou a desgraça em 2025. Tomara que não só ele, mas todas as autoridades tanto federais como estaduais e municipais, estejam em alerta para evitar o pior este ano. Os muitos órgãos de defesa do meio ambiente têm que começar também desde já a preparação para coibir derrubadas, fogo e fumaça em Rondônia. Esse Estado, ao não respeitar a natureza, é acusado de ser responsável direto pelas enchentes catastróficas e também por outros desastres ambientais que assolam o restante do país. Se o louco do Donald Trump resolver, por exemplo, tomar a Amazônia, não seremos nós próprios que vamos dar o motivo. Garimpo ilegal, fogo na floresta, derrubadas, extinção de povos originários, desrespeito à natureza, não são ações civilizadas. Mas até quando?

*Foi Professor em Porto Velho.

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