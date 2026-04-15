PRF recupera veículos com sinais identificadores adulterados em Rondônia

Por PRF-RO

Publicada em 15/04/2026 às 09h50

Rondônia, 14 de abril de 2026 - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia recuperou, na última segunda-feira (13), 2 (dois) veículos com sinais de identificação adulterados nos municípios de Vilhena e Nova Mamoré.

A primeira ação ocorreu por volta das 10h45, no KM 30 da BR-425, município de Nova Mamoré. Durante patrulhamento ostensivo, os policiais deram ordem de parada a uma motoneta que transitava pela referida rodovia. No decorrer do procedimento de fiscalização, a equipe constatou que os elementos de identificação do veículo apresentavam sinais de adulteração.

Ainda na segunda-feira, por volta das 12h55, no KM 1 da BR-364, município de Vilhena, outra equipe encontrou irregularidades em um veículo utilitário. Após consulta aos sistemas informatizados, os policiais identificaram que havia registro de furto/roubo para o automóvel em questão. Ao realizarem uma inspeção detalhada, os PRFs constataram indícios de adulteração nos sinais de identificação do veículo. Além do crime previsto no art. 311, do Código Penal, o preso também foi enquadrado pelo delito de Receptação, art. 180, do Código Penal, uma vez que foi possível identificar a origem lícita do bem que estava em sua detenção.

Diante dos fatos, os envolvidos e os veículos apreendidos foram encaminhados às respectivas delegacias da Polícia Civil para os devidos procedimentos legais.