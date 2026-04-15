Homem é baleado pelo próprio irmão após ponte do rio Madeira

Por rondoniaovivo.com

Publicada em 15/04/2026 às 09h45

Uma tentativa de homicídio motivada por desentendimento familiar foi registrada na tarde desta terça-feira (14), na zona rural de Porto Velho.



O crime aconteceu em uma propriedade situada na Linha 13, no Ramal da Traíra, região localizada após a ponte sobre o rio Madeira, na BR-319.

​De acordo com informações apuradas, o crime teve início durante uma discussão entre dois irmãos.



No auge do desentendimento, um deles de 47 anos se apossou de uma espingarda e efetuou disparos contra a vítima de 37 anos

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O homem foi atingido por dois tiros: um na região do testículo e outro na perna esquerda.



​Logo após o ataque, populares prestaram os primeiros socorros e transportaram a vítima em veículo particular até a policlínica Ana Adelaide.



No entanto, devido à gravidade das perfurações e ao risco de complicações, a equipe médica da unidade solicitou apoio avançado.



​Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizou a transferência da vítima para o hospital João Paulo II, onde ele deu entrada no setor de emergência para procedimentos cirúrgicos.



A briga teria sido porque a vítima tinha comprado uma moto do acusado, que estava se recusando fazer a transferência do nome de propriedade do veículo.