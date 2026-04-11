PREVISÃO DO TEMPO: Norte terá pancadas de chuva e forte instabilidade neste sábado (11)

Por Jullya Borges

Publicada em 11/04/2026 às 08h00

A previsão para este sábado (11) na Região Norte, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica tempo instável na maior parte dos estados.

No Acre e em Rondônia, há muitas nuvens com pancadas de chuva.

No Amazonas, as precipitações mais intensas atingem o Sudoeste e o Norte do estado, em municípios como Jutaí, Fonte Boa e Japurá.

Em Roraima, pode haver chuva isolada em Iracema.

No Amapá, a chuva também ocorre de forma isolada em Mazagão e Laranjal do Jari.

No Pará, são esperadas fortes precipitações no Sudeste, em Marabá e São Félix do Xingu.

Já no Tocantins, a instabilidade predomina em todo o estado ao longo do dia.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 33°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).