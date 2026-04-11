Almir José prestigia reeleição de Ivone Colombo no Sindicato dos Bancários de Rondônia

Por SINDSEF-RO

Publicada em 11/04/2026 às 08h28

Porto Velho, RO – O fortalecimento do movimento sindical em Rondônia ganhou um capítulo importante nesta semana com a conclusão da eleição para a diretoria do Sindicato dos Bancários e Trabalhadores do Ramo Financeiro do Estado de Rondônia (SEEB-RO). O pleito, que definiu a gestão para o quadriênio 2026-2030, contou com a presença e o apoio de lideranças de outras categorias, destacando-se a participação de Almir José, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (Sindsef-RO). O evento também contou com a presença do Dr. Elton Assis e de Tiago Vagner, representando o escritório Fonseca e Assis.

​A presença de Almir José reforça a unidade entre as diferentes esferas de trabalhadores no estado. Ao acompanhar o desfecho da apuração, o presidente do Sindsef-RO celebrou a continuidade do trabalho realizado na entidade coirmã e declarou:

​”Ivone Colombo é reeleita presidenta do Sindicato dos Bancários e Trabalhadores do Ramo Financeiro de Rondônia, consolidando um projeto de luta e compromisso com a categoria.”

​Aprovação Expressiva

​A “Chapa 1 – Força, Luta e Dignidade” obteve um índice de aprovação histórico de 98,41%. Para Ivone Colombo, funcionária do Bradesco que segue à frente da entidade, o resultado é um reflexo direto da confiança dos bancários e cooperativários no trabalho de base.

​“Cada um dos votos fortaleceu a democracia sindical e garantiu a atuação da entidade frente aos embates com os representantes dos bancos e das cooperativas de crédito”, afirmou Ivone. Ela reiterou que a prioridade da nova gestão será a saúde do trabalhador, combatendo o adoecimento causado pela pressão e metas abusivas no setor financeiro.

​Processo Democrático

​A eleição foi marcada pela ampla logística, com 14 urnas (entre fixas e itinerantes) percorrendo municípios e distritos de Rondônia para garantir o acesso de todos os filiados.

​O presidente da Comissão Eleitoral, Raimundo Bezerra Neves, destacou que o quórum necessário de 30% foi superado com facilidade, evidenciando o engajamento da categoria. “A participação dos trabalhadores foi de extrema importância, pois a administração do SEEB-RO é feita a partir das escolhas de seus representados”, enfatizou Neves.

​Com a vitória confirmada, a diretoria agora se prepara para os desafios de 2026, que incluem a Campanha Nacional dos Bancários e as mesas de negociação com gigantes do setor cooperativo, como Sicoob Norte, Sicoob Fronteiras e Credisis.