Prefeitura convoca aprovados em concurso público; 11 de maio é o prazo final para posse do cargo

Por Assessoria

Publicada em 11/04/2026 às 09h12

A Prefeitura de Jaru publicou na edição suplementar do Diário Oficial desta sexta-feira (10) mais um edital de convocação dos aprovados no concurso público nº 001/2023.

O chamamento é voltado para os cargos de operador de máquinas pesadas, mecânico de veículo leve, assistente administrativo, técnico em informática, professor e supervisor escolar.

O prazo para entrega de documentos e posse do cargo vai até o dia 11 de maio, sem possibilidade de prorrogação.

A documentação exigida deve ser enviada por meio de peticionamento eletrônico no sistema E-proc.

CLIQUE NO LINK ABAIXO E TENHA ACESSO AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO