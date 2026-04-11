Prefeitura convoca aprovados em concurso público; 11 de maio é o prazo final para posse do cargo

A Prefeitura de Jaru publicou na edição suplementar do Diário Oficial desta sexta-feira (10) mais um edital de convocação dos aprovados no concurso público nº 001/2023.
O chamamento é voltado para os cargos de operador de máquinas pesadas, mecânico de veículo leve, assistente administrativo, técnico em informática, professor e supervisor escolar.
O prazo para entrega de documentos e posse do cargo vai até o dia 11 de maio, sem possibilidade de prorrogação.
A documentação exigida deve ser enviada por meio de peticionamento eletrônico no sistema E-proc.
CLIQUE NO LINK ABAIXO E TENHA ACESSO AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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