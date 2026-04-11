CRAS Jardim dos Migrantes promove atividades socioeducativas com crianças e adolescentes do SCFV

Por Assessoria

Publicada em 11/04/2026 às 08h47

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), realizou nesta semana uma série de atividades socioeducativas com participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), vinculado ao CRAS Jardim dos Migrantes, envolvendo crianças e adolescentes atendidos pelos grupos do serviço.

Uma das ações reuniu as crianças dos grupos “Mundo Mágico” e “Estrelinhas Brilhantes”, em um encontro realizado na Igreja Assembleia de Deus, no bairro Copas Verdes, com a temática “Conhecendo minhas emoções”. A atividade teve como objetivo estimular o reconhecimento, a identificação e a expressão adequada dos sentimentos, contribuindo para o desenvolvimento socioemocional das crianças e para o fortalecimento das habilidades de comunicação e convivência.

Durante o encontro, as atividades foram conduzidas por meio de metodologias lúdicas, participativas e interativas, utilizando como ferramenta pedagógica o “Relógio das Emoções”, recurso que auxiliou na mediação de diálogos e na troca de experiências entre os participantes. A dinâmica permitiu que as crianças refletissem sobre diferentes sentimentos e formas saudáveis de expressá-los no convívio coletivo.

Como resultado, foi possível observar o engajamento das crianças nas atividades propostas, além de avanços na compreensão das emoções e na capacidade de expressá-las de maneira adequada nas relações do dia a dia.

dos grupos “O Céu é o Limite” e “Os Radicais”, abordando o tema honestidade, considerado um valor fundamental para a convivência social e para o fortalecimento de vínculos.

A atividade teve como objetivo promover a conscientização dos adolescentes sobre a importância da honestidade em suas atitudes cotidianas, estimulando a reflexão crítica sobre comportamentos, escolhas e as consequências dessas ações nas relações interpessoais.

A metodologia utilizada incluiu roda de conversa, problematizações e troca de experiências, criando um ambiente de escuta e diálogo entre os participantes. O encontro foi finalizado com uma dinâmica de interação de caráter lúdico, que favoreceu a participação ativa dos adolescentes, o respeito às diferenças e o fortalecimento do convívio em grupo.

As ações fazem parte do trabalho contínuo desenvolvido pela Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Semasf, com o objetivo de fortalecer vínculos familiares e comunitários, além de promover o desenvolvimento social, emocional e cidadã das crianças e adolescentes atendidos pelos serviços socioassistenciais do município.