Equipe da Casa da Criança participa de palestra sobre “Revelação Espontânea”

Por Assessoria

Publicada em 11/04/2026 às 09h56

Na manhã desta quinta-feira, 09, a equipe da Casa da Criança de Rolim de Moura esteve reunida em um importante momento de formação e aprimoramento profissional. Os servidores participaram de uma palestra com o tema “Revelação Espontânea”, voltada ao fortalecimento do atendimento e à escuta qualificada de crianças e adolescentes.

A capacitação foi ministrada pelo psicólogo Thiago Rodrigues da Rocha, que abordou conceitos fundamentais sobre como identificar, acolher e conduzir relatos espontâneos, especialmente em situações sensíveis que envolvem vulnerabilidade.

A participação de toda a equipe técnica, incluindo assistente social, cuidadores, auxiliares, cozinheira, diretora e coordenação reforça o compromisso coletivo com um atendimento humanizado e qualificado.

A iniciativa evidencia a importância da capacitação contínua dos servidores, garantindo que todos estejam preparados para atuar de forma ética, responsável e segura, contribuindo diretamente para a proteção e o bem-estar das crianças atendidas pela Casa da Criança em Rolim de Moura.