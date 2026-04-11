Música ao vivo marca programação do fim de semana no Complexo Madeira-Mamoré

Por Assessoria

Publicada em 11/04/2026 às 10h10

O Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em Porto Velho, recebe mais uma edição do Pôr do Sol Musical neste fim de semana, nos dias 10 a 12 de abril. A programação reúne artistas locais em apresentações ao vivo durante o entardecer, consolidando o espaço como uma das principais opções de lazer cultural da capital.

As atrações estão distribuídas ao longo dos três dias:

Sexta-feira (10/04): Lamarão

Sábado (11/04): Gata Forrozeira

Domingo (12/04): Projeto Papo de Butiquin

As apresentações acontecem no período do fim de tarde e início da noite, em um cenário que combina música, convivência e a paisagem às margens do rio Madeira.

Além dos shows, o evento conta com recreação do Sesc voltada ao público infantil, realizada no sábado e no domingo, das 17h às 20h, ampliando as opções de entretenimento para famílias que visitam o local.

O Pôr do Sol Musical tem se consolidado como uma programação regular no complexo, atraindo moradores e turistas interessados em experiências culturais ao ar livre.

A iniciativa conta com patrocínio da Coronel Church na sexta-feira e do Sesc no sábado.