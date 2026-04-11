Rondônia recebe secretário do Ministério da Saúde para agenda técnica em hospitais do Estado

Por Lara Lívia

Publicada em 11/04/2026 às 08h37

O governo de Rondônia recebe neste sábado (11) o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Júlio Tabosa Sales, para uma agenda institucional que inclui visitas técnicas a hospitais em Cacoal e Porto Velho. O convite reforça a importância da articulação entre Estado e União para ampliar o acesso da população a serviços de média e alta complexidade.

Segundo o secretário estadual de Saúde, Edilton Oliveira, a iniciativa busca fortalecer a regionalização dos atendimentos. “Queremos descentralizar os fluxos da alta complexidade, garantindo qualidade e organização nos serviços prestados à população. Essa aproximação com o Ministério da Saúde é fundamental para conquistar novos recursos e ampliar nossa capacidade de atendimento”, destacou.

Durante a agenda, serão discutidas demandas prioritárias da rede estadual, como: investimentos, ampliação de serviços e qualificação do atendimento especializado. Um dos pontos centrais será a política “Agora tem Especialistas”, iniciativa do Ministério da Saúde voltada para ampliar o acesso a cirurgias eletivas e reduzir filas de espera.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a relevância da visita. “Estamos unidos para fortalecer a saúde pública, ampliar o acesso da população a serviços especializados e garantir que cada rondoniense tenha um atendimento digno e eficiente”, afirmou. A visita representa um momento estratégico de alinhamento institucional, fortalecendo parcerias e contribuindo para o avanço das políticas públicas de saúde em Rondônia.