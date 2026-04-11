Atentado a tiros contra comércio após ameaça no WhatsApp assusta clientes

Por Folha do Sul

Publicada em 11/04/2026 às 08h40

Um atentado a tiros contra um estabelecimento comercial registrado na noite desta sexta-feira, 10, na avenida Tancredo Neves, bairro Jardim Eldorado, mobilizou viaturas da Polícia Militar, que foi ao local, onde encontrou frequentadores do comércio ainda assustados.



Segundo testemunhas, dois homens em uma motocicleta passaram pelo local, onde funciona a empresa, e o que estava na garupa abriu fogo, atingindo pelo menos três veículos, que ficaram com os vidros estilhaçados: um Fiat Mobi, um Volvo XC60 e uma caminhonete Toyota Hilux.



A polícia ainda não tem pistas sobre a autoria ou a motivação do ataque, que apesar dos danos provocados nos carros alvejados, não deixou feridos. Imagens de câmeras que eventualmente tenham registrado a ação serão analisadas.



A única pista que pode levar ao atirador e seu comparsa seria a ameaça feita em um grupo no WhatsApp contra uma pessoa que estaria no estabelecimento. Segundo a mensagem enviada através do aplicativo, o autor da postagem prometia ir ao local “dar um recado” ao suposto desafeto.

Imagens cedidas pelo Rota Policial News