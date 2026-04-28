Prefeitura conclui recuperação asfáltica na Avenida Clóvis Arraes

Por Natalino FS

Publicada em 28/04/2026 às 08h24

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), concluiu nesta segunda-feira (27) os serviços de recuperação asfáltica em um trecho da Avenida Clóvis Arraes Chaves, localizado entre a Rua Júlio Guerra e a Avenida Transcontinental, na região central da cidade.

A intervenção foi necessária após o surgimento de uma fissura de aproximadamente 15 metros, que comprometia o tráfego e representava riscos aos condutores. Os trabalhos tiveram início na semana passada, com a restauração da base, etapa considerada essencial para garantir a durabilidade do novo pavimento.

Durante a execução, foi identificado um problema no sistema de drenagem da avenida. Em parceria com a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd), foi realizada a verificação e regularização da área, possibilitando a continuidade dos serviços.

A ação integra o cronograma contínuo de manutenção e revitalização das vias urbanas de Ji-Paraná, com foco na melhoria da infraestrutura e na segurança de motoristas e pedestres.

De acordo com o prefeito Affonso Cândido, intervenções desse tipo são fundamentais, sobretudo em vias pavimentadas há mais de 30 anos. “No trecho, realizamos o recapeamento e a aplicação de manta asfáltica, garantindo o nivelamento adequado da avenida. A medida proporciona uma superfície mais uniforme e resistente ao intenso fluxo de veículos, contribuindo para a trafegabilidade e a segurança na região”, destacou.

A Prefeitura informa ainda que a população pode solicitar serviços como tapa-buracos pelo telefone ou WhatsApp (69) 99289-1163, enviando fotos e a localização dos pontos que necessitam de manutenção.