Por Assessoria

Publicada em 14/04/2026 às 16h06

Prefeito Jeverson Lima anuncia R$ 300 mil de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Lúcio Mosquini para ampliação da oferta do método contraceptivo Implanon na rede pública de saúde

O prefeito Jeverson Lima anunciou, na última segunda-feira (13), que já está na conta da Prefeitura de Jaru o valor de R$ 300 mil, proveniente de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Lúcio Mosquini.

O recurso que será utilizado para a aquisição e ampliação da oferta do Implanon na rede pública de saúde do município atende a um pedido da vereadora e presidente da Câmara Municipal, Tatiane da Saúde.

De acordo com o prefeito, atualmente, o Implanon já é disponibilizado gratuitamente em Jaru por meio do Programa de Planejamento Familiar, executado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). “O deputado Lúcio é um grande parceiro do município, sempre contribuindo com diversas áreas. Na saúde, ele tem uma atenção especial e, com esse recurso, iremos ampliar o acesso ao método, especialmente para o público prioritário”, destacou.

A secretária municipal de Saúde, Jaíne Barbosa, explicou que o Implanon, alternativa para a prevenção à gravidez é um implante subdérmico que libera o hormônio etonogestrel e aplicado sob a pele do braço, o método possui eficácia de até três anos e é indicado para mulheres entre 14 e 49 anos na prevenção da gravidez.

As mulheres interessadas devem procurar a unidade de saúde mais próxima. Após o atendimento inicial, será realizado o agendamento para a inserção do implante.