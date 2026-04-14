Porto Velho fortalece e amplia assistência social com novo secretário

Por Iule Vargas

Publicada em 14/04/2026 às 16h16

A Prefeitura de Porto Velho realizou mudança no comando da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semias) nesta terça-feira (14). A então titular da pasta, Lucília Muniz, deixou a função. O cargo passou a ser ocupado por Paulo Afonso.

O prefeito Léo Moraes destacou que a mudança visa dar continuidade e fortalecer os serviços da assistência social no município.

“Agradecemos o trabalho realizado e seguimos com o compromisso de ampliar o atendimento e garantir cuidado a quem mais precisa”.

Durante o período em que esteve à frente da secretaria, Lucília participou da organização de ações voltadas ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade e da ampliação de serviços da rede municipal.

“Saio com o coração grato por tudo que vivemos aqui. Tenho muito orgulho da equipe comprometida que caminhou comigo, sempre com sensibilidade e dedicação. Agora é momento de me dedicar mais à minha família, mas levo comigo a certeza de que contribuímos para transformar vidas”, disse Lucília Muniz.

Paulo Afonso assume a secretaria após passagem pela área de comunicação do município e atuação em projetos sociais ligados ao Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC).

Paulo Afonso destacou o compromisso com a política pública de cuidado

Sua trajetória reúne conhecimento técnico, sensibilidade social e capacidade de gestão, fatores que devem somar aos avanços da Prefeitura de Porto Velho na área da assistência. Ao assumir o cargo, Paulo Afonso destacou o compromisso com a política pública de cuidado.

“A assistência social exige mais do que gestão, exige compromisso verdadeiro com as pessoas. É uma área que nos envolve, que nos mobiliza e nos desafia diariamente a fazer mais e melhor. Vamos trabalhar com responsabilidade, técnica e sensibilidade para fortalecer ainda mais esse atendimento”.

A secretária adjunta, Tércia Marília, reforçou a importância da continuidade das ações e o olhar ampliado da política social.

“A assistência social nos ensina diariamente sobre empatia e responsabilidade. É uma área que exige presença, escuta e dedicação constante. Temos avançado também em ações voltadas às pessoas neurodivergentes e suas famílias, ampliando o cuidado e a inclusão. Seguimos firmes, com o propósito de acolher, cuidar e garantir direitos à população que mais precisa”.

A mudança na gestão reafirma o compromisso da administração municipal com a continuidade dos serviços e o fortalecimento de uma política pública essencial, baseada no cuidado, na proteção social e na promoção da dignidade.