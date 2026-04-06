Porto Velho estreia com goleada sobre o Humaitá, assume liderança do Grupo A2 da Série D

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/04/2026 às 08h50

A liderança do Grupo A2 da Série D do Campeonato Brasileiro passou a ser ocupada pelo Porto Velho após uma vitória expressiva fora de casa. Neste domingo, a equipe rondoniense superou o Humaitá por 5 a 1, na Arena da Floresta, em Rio Branco, e iniciou sua campanha com desempenho dominante.

Mesmo após sofrer um gol no início da segunda etapa, quando Biro converteu pênalti e reduziu a diferença, o controle da partida permaneceu nas mãos do Porto Velho. A reação dos acreanos foi momentânea, já que o time visitante retomou a pressão e ampliou novamente o placar com gols de Luan Viana e Wellington, consolidando o resultado.

Antes disso, ainda no primeiro tempo, o cenário já havia sido definido com ampla superioridade da equipe rondoniense. A vantagem foi construída com gols de Jeferson, Ruan Costa e França, em uma sequência que evidenciou a organização ofensiva e a eficiência nas finalizações. O Humaitá encontrou dificuldades para reagir e teve pouca produção no setor ofensivo.

Desde os minutos iniciais, o Porto Velho apresentou maior volume de jogo e controle das ações. A posse e a criação de oportunidades foram convertidas em gols com rapidez, o que permitiu ao time administrar o confronto com tranquilidade ao longo das duas etapas.

Com o resultado, o Porto Velho inicia a competição na primeira colocação do grupo, enquanto o Humaitá permanece na lanterna após a rodada de abertura.