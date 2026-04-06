Padronização do número da unidade consumidora começa hoje em Rondônia sem impacto na conta de energia

Por ENERGISA

Publicada em 06/04/2026 às 09h56

A atualização do número da unidade consumidora começa a valer nesta segunda-feira, 6 de abril, em Rondônia. A mudança faz parte de uma padronização nacional determinada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e será aplicada de forma automática, sem qualquer impacto no valor da conta de energia ou nas condições de fornecimento.

Na prática, o cliente não precisa fazer nada. O número de identificação será ajustado diretamente nos sistemas das distribuidoras, mantendo todas as informações e históricos já existentes. A medida tem como objetivo melhorar a organização dos dados, facilitar a integração entre sistemas e tornar o atendimento mais ágil e eficiente em todo o setor elétrico.

Segundo o coordenador de leitura e cadastro da Energisa Rondônia, Edmundo Nogueira, a mudança marca um avanço importante na modernização do setor. “A padronização começa a valer hoje e acontece de forma automática, sem qualquer impacto para o cliente. É uma melhoria que traz mais agilidade, segurança das informações e eficiência no atendimento”, destaca.