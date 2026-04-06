Ieda Chaves garante capacitação para 360 mulheres da zona Leste de Porto Velho

Por Etiene Gonçalves

Publicada em 06/04/2026 às 09h37

Na última quarta-feira (1º), a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) acompanhou de perto um momento simbólico para 360 mulheres da zona Leste de Porto Velho: a conclusão da Trilha Criativa “Capacitação para o Sucesso”. Ao longo da formação, elas mergulharam em cursos voltados à área da beleza, como manicure e pedicure, design de sobrancelhas, maquiagem, limpeza de pele, depilação, spa dos pés, além de técnicas de corte, escova, alisamento e mechas.

Mais do que aprender uma profissão, as participantes tiveram a perspectiva real de começar a gerar renda e conquistar autonomia com a iniciativa do Instituto Beneficente e Cultural da Amazônia (IBCAM), que recebeu o investimento de R$ 200 mil garantido por emenda parlamentar individual. O recurso ajudou a transformar a rotina dessas mulheres e abriu portas concretas para novos caminhos profissionais.

Durante o evento, a parlamentar destacou a relação construída com os moradores da região, reforçou a continuidade das ações e o impacto social da qualificação profissional, além da importância de ampliar oportunidades. “Quando alguém realmente se dispõe a fazer esse trabalho, a olhar para quem precisa e a dar oportunidade, isso faz toda a diferença. Porque um curso é sempre uma chance de conquistar independência”, pontuou Ieda Chaves.

Autonomia feminina

Ao abordar a importância da autonomia, ela reforçou que diferentes escolhas devem ser respeitadas, mas que o acesso às oportunidades precisa ser garantido. “Eu não acredito em liberdade, seja ela qual for, sem independência financeira. […] Se a mulher quiser fazer um curso, se profissionalizar e ajudar na renda da família, também está tudo bem”, destacou.

Preparação ao mercado de trabalho

Segundo a diretora-presidente do IBCAM, Deuzinéia Campana, os cursos de capacitação profissional foram direcionados, sobretudo, à população de baixa renda.

“A proposta é inserir e reinserir trabalhadores no mercado formal, com contrato e carteira assinada, mas também abrir caminho para a autonomia. O aluno sai preparado para atuar por conta própria, oferecendo seus produtos ou serviços diretamente ao cliente, o que garante uma fonte de renda e sustento para a família”, afirmou.

Foto: Renato Barbato