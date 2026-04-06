Prefeitura republica licitação para coleta de lixo no município e distritos

Por JARU ONLINE

Publicada em 06/04/2026 às 10h06

A Prefeitura de Jaru publicou o aviso de republicação do Pregão Eletrônico nº 009/PMJ/2026, que prevê a contratação de uma empresa especializada para realizar os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais em todo o município, incluindo os distritos.

O processo, de responsabilidade do Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA), tem valor estimado em R$ 20.032.469,40 e será realizado na modalidade menor preço por lote.

De acordo com o cronograma, o cadastro de propostas terá início no dia 9 de abril de 2026, a partir das 9h, e seguirá até às 8h59 do dia 27 de abril. A sessão pública está marcada para o mesmo dia, com início às 9h10, por meio da plataforma LicitaNet.

O edital completo pode ser acessado gratuitamente tanto no site da plataforma quanto no portal oficial da Prefeitura de Jaru. Informações adicionais também podem ser obtidas junto à Superintendência de Licitações e Contratos, em horário comercial.