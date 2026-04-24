Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável

Por PC/RO

Publicada em 24/04/2026 às 08h40

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Cujubim, cumpriu na data de hoje (23) mandado de prisão temporária relacionado ao crime de estupro de vulnerável. A medida foi expedida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes.

O mandado foi cumprido no âmbito de investigação em andamento, após representação da autoridade responsável e deferimento do Poder Judiciário. Os envolvidos foram identificados pelas iniciais D.L.D. e R.L.S., e o caso segue em apuração sob segredo de justiça.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com a sociedade no combate a crimes dessa natureza e destaca que denúncias podem ser realizadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 197 ou pelo Whatsapp (69) 3216-8940.