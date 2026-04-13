PDT prepara candidatura própria a governador, bombeiros sem especialistas em abelhas, Republicanos e PP-UB querem mais cadeiras na Ale-RO

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/04/2026 às 14h00

PDT – Na última semana o presidente regional do PDT, ex-senador Acir Gurgacz, anunciou que o partido terá candidatura própria a governador. E não será ele. O advogado e jornalista, Ricardo Frota, confirmou a filiação no partido e disponibilizou seu nome para concorrer à sucessão estadual em outubro. Frota foi candidato a prefeito de Porto Velho, pelo Novo, em 2024, mas não chegou ao segundo turno. Agora deixou o Novo e se filiou ao PDT com a disposição de disputar o Governo do Estado. O posicionamento de Frota sinaliza, que o PDT, não deverá apoiar a pré-candidatura do ex-deputado federal, Expedito Neto, que se filiou recentemente ao PT, para ser o nome do partido para disputar a sucessão estadual nas eleições gerais de outubro.

Senado – A filiação e provável pré-candidatura de Frota a governador pelo PDT, coloca o partido fora da parceria com o PT, pois terá uma candidatura própria. Também descarta uma pré-candidatura de Acir a governador, cargo que ele já disputou em 2006, se posicionando na terceira colocação somando 16,89% dos votos válidos. Em 2006 Acir concorreu ao Senado, ficou em segundo, mas com a cassação de Expedito Júnior assumiu o cargo. Ele se reelegeu em 2014, pelo PDT e não conseguiu a reeleição em 2022, porque estava inelegível. Hoje está elegível e tudo indica, que o caminho será a busca de uma das duas vagas ao Senado, hoje ocupadas por Confúcio Moura, que preside o MDB no Estado, e Marcos Rogério, presidente estadual do PL e pré-candidato a governador. A expectativa era que Acir fecharia com o PT, mas como o MDB está aliado aos petistas, o PDT deverá lançar candidatura própria a governador, no caso Frota, e Acir ao Senado, porque Confúcio concorrendo à reeleição e não a governador, os votos petistas a senador seriam divididos e limitariam as chances de Acir se eleger, e de Moura, se reeleger.

Bombeiros – A informação-denúncia é preocupante, pois o atendimento dos bombeiros, a qualquer chamado emergencial é realmente rápido e eficiente, e a população, reconhece isso. Mas não foi o caso. Uma servidora pública estava com a família em casa, no Bairro Novo Horizonte, em Porto Velho e, após abrir o portão para a filha notou que tinha um enxame de abelhas no quintal. Colocou as crianças e o pai, que é doso para dentro de casa e ligou para o Corpo de Bombeiros (193) pedindo socorro. Isso por volta das 9h de domingo (12). A atendente, uma mulher, pediu para ligar na segunda-feira, porque não tinha bombeiro apicultor, porque era final de semana. Sem apoio do CB, a pessoa teve que trancar a família em casa e com o marido espantar o enxame utilizando fogo. Estranho o CB não ter bombeiro para atender a ocorrência, uma categoria das mais eficientes na área policial, respeitada e querida pelo povo. Será necessário avisar as abelhas, que só devem atacar durante a semana. É o fim da rosca...

Deputados – O Republicanos, comandado em Rondônia pelo presidente da Assembleia Legislativa (Ale), Alex Redano, de Ariquemes, não deverá ter dificuldades para reeleger, Redano, porque o seu partido tem chances enormes de garantir duas e até três cadeiras no Parlamento Estadual. A reeleição de Redano é tida como certa. Nas eleições de 2022, ocupava o mesmo cargo de presidente da Ale-RO, e somou 19.549 votos, sexto mais bem votado. Para as eleições deste ano deverá superar a marca e tem bons nomes com chances de conseguir mais duas cadeiras como a ex-deputada estadual Cássia dos Muletas, de Jaru; vereador de Porto Velho, Márcio Pacele, reeleito com 4.692 votos, maior votação em 2024, e vereador Fernando Silva, eleito somando 3634, quinto mais bem votado em Porto Velho. O partido também tem nomes expressivos de ex-prefeito e ex-vereadores no interior do Estado com chances de se eleger deputado.

PP-UB – A federação unindo PP e UB também caminha com o objetivo de ocupar duas e até três cadeiras na Ale-RO. Dois nomes são políticos de pontas que conseguiram votações expressivas em 2022. A deputada Yeda Chaves, de Porto Velho, esposa do ex-prefeito da capital Hildon Chaves, pré-candidato a governador, foi a segunda mais bem votada nas eleições anteriores somando 24.667 votos e, pelo trabalho realizado em sua primeira participação no Legislativo Estadual, deverá, não só manter, mas ampliar a votação anterior. Quem conhece seu trabalho social nas camadas mais simples da comunidade de Porto Velho, sabe que as possibilidades são reais. O deputado Ismael Crispin, terceira votação (23.417) em 2022 também está entre os prováveis mais bem votados. O PP-UB também tem a esposa do deputado Cirone Deiró, Noeli, que é pré-candidata na vaga do marido, que é pré-candidato a vice-governador de Hildon. Prefeitos e lideranças do interior também estão na lista do PP-UB em busca de três das 24 cadeiras no Parlamento Estadual.



Respigo

Hoje, por volta das 6h30h, uma pá-carregadeira na Avenida Imigrantes, em Porto Velho, rodava no trecho rotatória do Assai à ponte sobre o rio Madeira sem nenhum batedor, quando é obrigatório dois (um à frente e outro atrás). Na última semana uma pessoa morreu em Vilhena, porque bateu com a motocicleta em uma pá-carregadeira que transitava pela via pública sem batedor +++ Em Porto Velho esse tipo de abuso é frequente, diário, absurdo e coloca em risco a segurança das pessoas. Enquanto isso o pessoal do Detran-RO realiza ações de conscientização, entregando panfletos, mas eles não se conscientizam sobre as responsabilidades +++ O PSD, partido presidido no Estado pelo governador Marcos Rocha, programou encontro de filiações para o último final de semana, acabou cancelando o evento. As informações são que o primeiro local, era pequeno, o mesmo ocorrendo com o segundo, que abrigaria somente cerca de 600 pessoas +++ As filiações ocorrerão em nova data que será fixada pela direção do partido. A previsão é de cerca de 2 ml filiações +++ Quando dizemos que o Palmeiras é um time que joga para não perder, não para vencer, muita gente contesta. O empate (0x0) com o Corinthians no domingo (12) deixou a afirmativa bem evidente +++ Terminou o primeiro tempo o Corinthians estava com dez jogadores. No começo do segundo foi expulso mais um e o Palmeiras não conseguiu chutar uma bola em gol, mesmo com o adversário tendo dois jogadores a menos em praticamente todo o período.

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